В Оренбуржье имущество стоимостью 14 млн рублей продали за тысячу

Оренбург, , 16:28 — REGNUM Заместитель Генерального прокурора России в Приволжском федеральном округе Сергей Зайцев отметил результативность проверки, проведенной прокуратурой Оренбурга в ООО «Меридиан». Надзорное ведомство добилось возбуждения уголовного дела по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», усмотрев в действиях конкурсного управляющего признаки преступления. Положительная оценка оренбургской прокуратуры прозвучала в рамках Открытого межрегионального интерактивного форума прокуратур Приволжского федерального округа на тему «Защита конституционного права граждан на своевременное получение вознаграждения за труд». Мероприятие прошло 23 мая в Нижнем Новгороде под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Сергея Зайцева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбургской области.

В уголовном деле, возбужденном в отношении ООО «Меридиан», фигурировала махинация с недвижимостью. Установлено, что из конкурсной массы было выведено имущество стоимостью 14,5 млн рублей за 1 тыс. рублей. Это напрямую повлияло на ситуацию с заработной платой на предприятии, поскольку средства, полученные от продажи ликвидного имущества, могли пойти на погашение имеющейся задолженности перед работниками. Только в результате вмешательства прокуратуры Оренбурга 25 работников предприятия получили заработную плату в общей сумме около 2,2 млн рублей.

Участники форума, который прошел в режиме видеоконференции, акцентировали внимание на методах прокурорского влияния на состояние законности в сфере оплаты труда, доложили о практике восстановления нарушенных трудовых прав граждан в различных регионах округа, отметили важность тесного взаимодействия с органами власти и правопорядка, контролирующими службами, представителями общественности в целях защиты прав трудящихся. Отдельной темой для обсуждения стали вопросы взыскания долгов по заработной плате работникам предприятий-банкротов. Не менее важной в процессе дискуссии стала тема борьбы с «серыми» схемами оплаты труда.

В целом по Приволжскому федеральному округу в первом квартале 2019 года только мерами прокурорского реагирования уже удалось погасить долги по зарплате в размере 1 млрд 140 млн рублей, что почти на 150 млн рублей больше чем в аналогичном прошлогоднем периоде. Во взаимодействии с органами контроля прокурорами в первом квартале 2019 года выявлена латентная задолженность на сумму 1,62 млрд рублей. В результате принимаемых мер с начала года общий размер задолженности в Приволжье уменьшился в 1,3 раза, во столько же сократилось число работников, права которых были нарушены.

По данным прокуратуры Оренбуржья, на территории региона благодаря надзорному ведомству в первом квартале 2019 года погашены долги в сумме 118,6 млн рублей. За этот же период на территории области выявлена латентная задолженность 101 млн рублей на 37 предприятиях.