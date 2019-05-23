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Около $2,5 млн требуется на ремонт военных вертолетов Киргизии

Экономика

После ремонта они смогут летать еще около 10 лет

Бишкек, 23 мая 2019, 16:12 — REGNUM  На проведение капитального ремонта двух вертолетов Ми-8 МТВ Сил воздушной обороны Киргизии необходимо около $2,5 млн (161 млн рублей). Деньги пока не выделены, пишет «24.kg».

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«После проведения капремонта они смогут летать до 2 000 полетных часов, или до 10 лет», — сообщило командование СВО.

Отмечается, что летный ресурс вертолетов Ми-8, Ми-8 МТВ и Ми-24, принадлежащих Силам воздушной обороны Киргизии, истек более года назад.

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Вооруженные силы стран Туркестана
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