Тяжмаш изготовит автоматический разгружатель для Михайловского ГОКа

Сызрань, Самарская область, , 16:08 — REGNUM Барабанный передвижной агрегат для обеспечения автоматической разгрузки материала с ленты конвейера изготовит сызранский завод «Тяжмаш» в интересах компании «Металлоинвестлизинг». Разгружатель будет работать на Михайловском горно-обогатительном комбинате, сообщает 23 мая пресс-служба завода.

Комплекс будет состоять из рамы с зафиксированными на ней оборотными барабанами, разгрузочной воронки, наклонной части с роликоопорами и механизмов передвижения, оснащенных асинхронными электродвигателями с повышенным скольжением мощностью 6 кВт. Также оборудование оснастят системой управления и преобразователями частоты, обеспечивающими плавный пуск, реверсивную работу, а также торможение электродвигателей привода.

Отмечается, что после модернизации оборудования ГОК получит возможность управлять процессом разгрузки транспортируемого материала с пульта управления и рядом других операций. Продукция «Тяжмаша» позволит обеспечить производительность конвейера до 3 200 т/ч при скорости ленты 2,5 м/с.

Ранее «Тяжмаш» подписал контракт на изготовление и поставку двух сепараторов на обогатительные фабрики в Хакасии.

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