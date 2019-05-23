Болгария и Греция начали строительство общего газопровода

София, , 16:05 — REGNUM Болгария и Греция приступили к строительству газопровода-интерконнектора, который должен объединить газораспределительные системы двух стран. Старт строительству на торжественной церемонии 22 мая дали премьер-министры двух стран Бойко Борисов и Алексис Ципрас.

Церемония прошла в присутствии посла США в Болгарии Эрика Рубина, который приветствовал начало строительства и заявил, что София и Афины берут на себя крупное обязательство по обеспечению энергетической безопасности региона. Он также выразил надежду на скорейшее и успешное завершение строительства.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Фефчович, направивший видеообращение к участникам церемонии, заявил, что все страны — члены Евросоюза получат свои «дивиденды от функционирования газопровода».

«Этот проект также повлияет на международный энергетический рынок. Он обеспечит новые рабочие места и сблизит экономики европейских стран», — отметил Шефчович.

Напомним, газопровод-интерконнектор между Болгарией и Грецией ыл признан проектом общего интереса для целей Энергетического союза. Решение о его строительстве было принято после закрытия в 2014 году проекта российского газопровода «Южный поток».

Новый газопровод должен стать частью так называемого «Вертикального газового коридора», который соединит Грецию, Болгарию и Румынию. В перспективе «Вертикальный газовый коридор» предполагается связать с «Южным газовым коридором» — проектом расширения Южнокавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум).

Осенью минувшего года на встрече министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой с послом США в Софии обсуждалась возможность поставок в Болгарию газа из Соединённых Штатов через Грецию в контексте реализации данного проекта.

Протяжённость газопровода, который протянется от Комотини в Греции до болгарской газораспределительной системы в Стара Загоре, составит 182 километра. Транзит природного газа по газопроводу предусматривается в объёме 3 млрд кубометров ежегодно до 2021 года, с последующим возможным увеличением объёмов поставок до 5 млрд кубометров. Общая стоимость проекта оценена в 220 млн евро.