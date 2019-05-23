В Свердловской области стали жёстко наказывать за долги по теплу

Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM Благодаря радикальным мерам против неплательщиков свердловчане задолжали за тепло на 700 млн рублей меньше в этом отопительном сезоне, чем годом ранее. Об этом заявил директор по работе с дебиторской задолженностью «Энергосбыт Плюс» Дмитрий Прилежаев на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В этот раз компания решила испробовать «ноу-хау» в отношении должников — из-за невыплат отключали от тепла, невзирая на погодные условия. Благодаря радикальному подходу общий долг за тепло и электричество составил 13 млрд рублей, из которых 5 млрд — это Екатеринбург.

Самые проблемные муниципалитеты — там больше всего должников — это Ивдель, Салда и Реж.

Напомним, в Свердловской области сильно изношена инженерная инфраструктура в системе ЖКХ. Из-за этого растёт число коммунальных аварий, признали в региональном минЖКХ.

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