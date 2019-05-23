В Италии растет доля постоянных трудовых контрактов

Рим, , 15:52 — REGNUM В Италии продолжает расти доля постоянных трудовых контрактов и сокращаться — доля временных контрактов, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 23 мая, со ссылкой на данные национального Фонда социального обеспечения.

В первые три месяца 2019 года 219 тысяч трудовых контрактов были преобразованы из временных в постоянные, что на 75% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Число трудовых контрактов, из постоянных ставших временными, напротив, сократилось с 66 до 34 тысяч.

В первые три месяца 2019 года было заключено 390 тысяч новых постоянных трудовых контрактов — на 38 тысяч больше, чем годом ранее.

Партии, сформировавшие в мае 2018 года новое правительство Италии, в соответствие со своими предвыборными обещаниями стали ограничивать распространение в Италии временных трудовых контрактов. Сейчас такие контракты — у нескольких миллионов человек.

Такие контракты, по мнению партий-победительниц, держат работников в постоянном напряжении и унижают их достоинство. Правительство затруднило наём новых сотрудников по временным контрактам и одновременно упростило наём по постоянным контрактам.

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