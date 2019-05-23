Роль против рубля «сыграла» нефть

Москва, , 15:47 — REGNUM Американский доллар 2 мая получил поддержку в виде публикаций протоколов FOMC. Они еще раз подтвердили тот факт, что большинство членов FOMC считают слабую инфляцию временным явлением. Однако, судя по данным фьючерса на бирже CME, рынки считают иначе. Уже к концу 2019 года ожидается снижение процентной ставки на 0,25%, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«В этих условиях FOMC продолжит придерживаться нейтральной монетарной политики, однако с риторикой на ее дальнейшее ужесточение. Свою роль против рубля сыграла и нефть. В первую очередь толчок к падению дали отраслевые данные от минэнерго США», — отметил эксперт.

Нефть марки Brent торгуется вблизи отметки $70 за баррель. Негативное влияние идёт и с внешней стороны, прежде всего, это касается торговых переговоров между США и Китаем, в которых нет ясности. Инвесторов настораживает эта ситуация, и прогнозы далеко не оптимистичные.

«Технически валютная пара доллар/рубль 22 мая тестировала поддержку 64,33, но не преодолела ее. Таким образом, краткосрочный бычий сценарий сохраняется с целью роста 65,85. Среднесрочный сценарий также не изменился», — считает Исмаилов.

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