Четверг, 23 Мая 2019 года
15:47:47 МСК

Медведев призвал срочно менять подходы в статистике

Экономика

Иначе ход реализации национальных проектов не оценить

Москва, 23 мая 2019, 15:47 — REGNUM  Принципиально иные подходы к сбору статистики нужны в России. Необходимо задействовать передовые технологии и охватить в том числе цифровую экономику, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 23 мая в своем выступлении на коллегии Минэкономразвития РФ.

Он отметил, что без качественных статистических данных нельзя оценить экономическое развитие страны в целом и ход реализации национальных проектов в частности. Современные технологии дают в этой сфере более надежный и оперативный результат.

Медведев призвал расширить статистических охват и традиционной экономики, и новых её сегментов, таких как цифровая экономика. Сделать это нужно в самое ближайшее время, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росстата Павел Малков рассказал о новых формах работы с данными, например, о переводе большей части отчётности предпрятий в электронную форму. Ведомство также намерено углубить сотрудничество с налоговой службой.

Читайте также: Росстат рассматривает новые источники для получения статистических данных

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить