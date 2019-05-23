В Перми разработали комплексный центр для аддитивного выращивания изделий

Пермь, , 15:39 — REGNUM Уникальную разработку — комплексный центр для аддитивного выращивания изделий — представят разработчики из Перми на крупнейшей российской выставке «Металлообработка-2019». Об этом 23 мая сообщает пресс-служба компании «Протон-ПМ».

Оборудование предназначено для изготовления металлических деталей, выращенных способом гибридной аддитивной наплавки с применением металлической проволоки. Отмечается, что аддитивные технологии, внедрённые при проектировании оборудования, обеспечивают полный цикл производства: на входе — сварочная проволока и 3D-модель, а на выходе — обработанная деталь.

«Представленная разработка отличается от иностранных аналогов своей универсальностью и может быть востребована как в авиастроении, ракетно-космической промышленности и судостроении при мелкосерийном производстве, так и на ремонтных производствах разного профиля, а также при эксплуатации нефтяного оборудования на удалённых объектах», — сообщил заместитель исполнительного директора по коммерческой деятельности ПАО «Протон-ПМ» Валерий Голдобин.

Выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» («Металлообработка-2019») пройдёт с 27 по 31 мая в Экспоцентре (г. Москва). Пермская разработка будет продемонстрирована на выставочном стенде АО «НПО Энергомаш».

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