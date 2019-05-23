В Италии могут отменить наказание за злоупотребление полномочиями

Рим, , 15:38 — REGNUM Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини предлагает отменить наказания за злоупотребление служебным положением, такое заявление он сделал в четверг, 23 мая, в эфире Radio anch'io.

Нужно снимать подобные бюрократические ограничения, сейчас их слишком много, они тормозят развитие экономики, потому что предприниматели и чиновники опасаются подписывать какие-либо документы, объяснил свою позицию Сальвини.

Если тот или иной конкретный чиновник совершит преступление, его можно посадить в тюрьму, но это не повод бесконечно проверять всех остальных, добавил вице-премьер.

Лидер второй партии итальянской коалиции, «Движения 5 звезд», Луиджи Ди Майо на своей странице в Facebook высказался против такой инициативы. Наблюдатели отмечают, что споры между лидерами правящих партий в значительной мере объясняются приближением выборов в Европарламент, на которых Сальвини и Ди Майо будут конкурентами.