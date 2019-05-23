В Латвии треть жителей живут на нищенскую для страны зарплату

Рига, , 15:28 — REGNUM В Латвии за первый квартал 2019 года 29% работников получили нетто-зарплату (с учетом выплаченных налогов) в размере менее 450 евро, что на 5,9% ниже по сравнению с 2018 годом. Этой зарплаты не хватает для обеспечения себя достойным уровнем жизни. Об этом сообщает новостной портал bb.lvсо ссылкой на данные опроса Центрального статистического управления (ЦСУ).

Минимальную или еще меньшую заработную плату в первом квартале 2019 года получили около 122 тыс. работников (15,3%). Данный показатель на 5,24 меньше, чем годом ранее, тогда такую зарплату получали 20,5% работников.

В первом квартале 2019 года месячную заработную плату в размере от 450 до 700 евро нетто получали 34,8% работников (в 2018 — 33,7%), в размере от 700 до 1400 евро нетто 26,4% (в 2018 — 22,6%), зарплату от 1400 евро получали 4,4% работников (в 2018 — 4,3%).

Около 2,8% трудящимся не была начислена или выплачена заработная плата, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Из опрошенных респондентов 2,6% отказались называть размер своей заработной платы.

Участие в опросе принимали 4 тыс. домохозяйств, то есть 7,1 тыс. жителей в возрасте от 15 до 74 лет.