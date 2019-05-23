В Таджикистане подсчитали безработных

Душанбе, , 15:23 — REGNUM За первый квартал 2019 года в Таджикистане создано более 12,7 тыс. новых рабочих мест. Данные агентства по статистике страны приводит «Авеста».

По данным статистики 69,9% от общего количества новых рабочих мест (или около 9 тыс. мест) — постоянные, более 23,7% (или более 3 тыс.) — временные. Еще 6,4% (или 818 рабочих мест) — сезонные.

Помимо этого, за указанный период времени было восстановлено более 1,5 тыс. рабочих мест и введено дополнительно 233 рабочих места.

В основном новые рабочие места создавались в таких отраслях как сельское, лесное хозяйство и рыбоводство. Отметим, что у работников этих отраслей самая низкая зарплата — 586 сомони или 63 доллара.

По состоянию на начало апреля 2019 года в Таджикистане на учете в агентстве труда и занятости населения находилось около 78,6 тыс. безработных. Учитывая, что на начало 2019 года численность трудоспособного населения была оценена в 2,368 млн человек (из общей численности 9,1 млн), выходит, что безработица в стране составляет 3,32%. Отметим, что по разным данным порядка одного миллиона таджикистанцев вынуждены уезжать на заработки в Россию — основное направление для трудовой миграции из этой страны — и другие страны.