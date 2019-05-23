Почти половина экспорта Таджикистана приходится на минеральные продукты

Душанбе, , 15:21 — REGNUM С начала 2019 года процент минеральных продуктов в экспорте основных товарных групп Таджикистана составил 41,8% от общего объема. Такие данные приводит министерство экономического развития и торговли Таджикистана.

За январь-апрель 2019 года общий объем экспорта минеральных продуктов снизился на 17,1% в сравнении и аналогичным периодом 2018 года и составила 133,7 млн долларов.

В перечень минеральных продуктов для экспорта включили также электроэнергию, сумма экспорта которой составила более 15,1 млн долларов (за указанный период времени), и цемент, объем экспорта которого в страны-соседи Таджикистана — 462 тыс. тонн на сумму более 20,6 млн долларов.

По информации минэкономики Таджикистана, доля текстильных материалов и изделий из них составляет 20,1% от общего объема экспорта товаров.

При этом сумма экспорта текстильных материалов и изделий за период январь-апрель 2019 года составила более 60,6 млн долларов (на 26,4% меньше, чем за указанный период 2018 года).

Также произошло снижение продажи хлопка-волокна на 37,3%. Из указанной суммы свыше 37,9 млн долларов приходится на экспорт хлопка.

Напомним, что за период январь-апрель 2019 года объем внешнеторгового оборота страны увеличился на 3,1%. Однако этот рост обеспечивает увеличение объемов импорта на 5,3%. Экспорт же напротив продолжает сокращаться — на 3,6%. Импорт (1,015 млрд долл.) более чем в три раза превышает экспорт (320 млн долл.).