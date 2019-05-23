В Великом Новгороде из-за долгов собственника закроются два рынка

Великий Новгород, , 15:19 — REGNUM Собственник двух рынков в Великом Новгороде — «Северного» и «Псковского» — принял решение о прекращении их деятельности в связи с долгами за землю. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, арендатор земельных участков и владелец рынков ООО «Фирма «Новый город» — накопила более 1,7 млн рублей долга по арендной плате за землю, договор аренды истёк, новые договоры мэрия заключать с этим собственником не намерена.

Руководство ООО «Фирма «Новый город» заключило контракт с одной из компанией из Санкт-Петербурга на демонтаж сооружений рынков — работы должны быть произведены летом, в 45-дневный срок, после того, как арендаторы освободят торговые площади. Официальные уведомления об этом им будут направлены 1 июня.

По словам председателя комитета экономического развития и инвестиций администрации Великого Новгорода Сергея Пенязя, работающим на этих рынках предпринимателям власти города оказывают всестороннее содействие в поиске и предоставлении площадей в других торговых точках Великого Новгорода. Что будет в дальнейшем размещаться на площадях, которые сейчас занимают рынки, в мэрии пока не решили. Такое решение будет принято только после демонтажа сооружений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года губернатор Новгородской области Андрей Никитин высказался о состоянии самого крупного рынка Великого Новгорода — Центрального, построенного ещё в 1967 году, которому, по мнению главы региона, необходима реновация.

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