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Подрядчик из Москвы отремонтирует «Красного дракона» в Югре

Экономика

Стоимость контракта составила 272 млн рублей

Ханты-Мансийск, 23 мая 2019, 15:28 — REGNUM  Мост «Красный дракон» в Ханты-Мансийске покрасят и отремонтируют до 30 октября 2019 года за 272 млн рублей. Департамент государственного заказа Югры определил подрядчика для покраски мостового перехода через реку Иртыш в Ханты-Мансийске, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Победителем в тендере стал единственный участник ООО «Пелискер» из Москвы. Это был второй аукцион на ремонт «Красного дракона». Предыдущий, объявленный летом 2018 года, не состоялся в связи с отсутствием участников тендера.

Мост «Красный дракон» считается одним из самых красивых в России. Он изображает дракона, выгнувшего спину перед прыжком. Является мостовым переходом на федеральной трассе, связующей между собой Пермь, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск и Томск. Его высота — 15 метров, длина — около полутора км, ширина — 11,5 м.

Открыт в 2004 году. Со временем краска выгорела и приобрела жёлто-оранжевый оттенок. В конкурсной документации сообщается, что арочной части моста необходимо вернуть красный насыщенный цвет по международной классификации RAL 3020 traffic red.

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Строительство мостов
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