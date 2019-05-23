На курорте «Ведучи» в Чечне предлагают «отвлечься от будничной суеты»

Грозный, , 15:10 — REGNUM В Чечне готовятся к приему туристов на всесезонном курорте «Ведучи» в летний сезон 2019 года. Любителей экстрима ждут новинки, пообещали в АО «Курорты Северного Кавказа». Для них будут построены трассы для горного велосипеда и всесезонная тюбинговая трасса, сообщили ИА REGNUM 23 мая в компании.

Так, для любителей катания на горных велосипедах будет открыт байк-парк. В настоящее время строятся две трассы «зеленой» и «синей» категории сложности. На курорте можно будет получить велосипед в прокате, кроме того, будет открыта тренировочная зона для тех, кто решит освоить новый вид спорта под руководством профессиональных инструкторов.

Еще одно развлечение для любителей экстрима — 70-метровая горка для всесезонного катания на тюбинге — так называемых ватрушках. Чтобы катание прошло с удовольствием и без травм, на новый трассе установят бортовые ограничения, заградительные сети и маты.

Туристы, которые предпочитают спокойный отдых, смогут поселиться в деревянных домиках, рассчитанных на большие компании. Им предложат приобрести все необходимое для приготовления барбекю прямо на территории курорта.

По мнению председателя совета директоров АО «Курорты Северного Кавказа», первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, «Ведучи» становится «подходящим вариантом, для того чтобы насыщенно провести выходные или на неделю отвлечься от будничной суеты».

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Напомним всесезонный курорт «Ведучи» в Чечне начал свою работу в 2017 году. Это третий курорт, запущенный «Курортами Северного Кавказа» в рамках проекта по созданию туркластера на Северной Кавказе. Как сообщалось, в проект курорта до 2020 года планировалось вложить 32 млрд рублей с учетом бюджетных и частных инвестиций. Около 14 млрд рублей планировало вложить АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК). Еще 13,8 млрд рублей должно было поступить из регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на курорте «Ведучи» готовы к принятию туристов гостиничные комплексы «Эдельвейс» и «Чеченски». В них для гостей работает ресторан, развлекательно-оздоровительная зона с бассейном, сауной и хамам, тренажерный зал, лобби‑ и караоке-бары.