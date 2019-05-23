Всемирный банк призвал власти Украины сохранить сотрудничество с МВФ

Киев, , 15:05 — REGNUM Всемирный банк призвал Киев продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом 23 мая заявил глава банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

«Мы считаем критически важным продолжить сотрудничество с МВФ в ближайшие три года. Мы призываем нового президента (Владимира Зеленского) сохранить это сотрудничество», — цитирует Кахконена ЦНИАН.

По его словам, МВФ является «отличной защитой» для сохранения макроэкономической стабильности на Украине.

Напомним, ранее агентство «Украинские новости» со ссылкой на свои источники сообщило, что миссия Международного валютного фонда завершает свою работу в Киеве. Уже 23 мая представители организации якобы вернутся обратно в Вашингтон. Однако данную информацию опровергли в самом МВФ.

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