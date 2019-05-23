В Южной Корее спустили на воду фрегат для ВМС Филиппин

Ульсан, Южная Корея, , 15:08 — REGNUM Представители южнокорейского многопрофильного концерна Hyundai Heavy Industries успешно спустили на воду 2600 тонный фрегат для Военно-морских сил (ВМС) Филиппин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, на церемонии спуска корабля на воду присутствовало более 100 человек, включая главу Hyundai Heavy Industries Хан Тэ Джуна, заместителя министра национальной обороны Филиппин Раймундо Элефанте, начальника штаба Вооруженных сил Филиппин, генерал Бенджамина Мадригала, начальника штаба ВМС Южной Кореи Син Сын Соба.

Фрегат, который представители ВМС Филиппин заказали у южнокорейской компании в октябре 2016 года, был назван в честь филиппинского просветителя и ученого Хосе Рисаля.

Известно, что компания доставит и передаст «Хосе Рисаля» ВМС Филиппин в сентябре 2020 года, после того как завершатся все работы. Второй фрегат планируется спустить на воду в декабре этого года, а доставить — к 2021 году.