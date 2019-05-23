Ростуризм запускает проект «Национальные брендовые маршруты»

Москва, , 14:56 — REGNUM Федеральное агентство по туризму запускает проект по формированию туристских продуктов в регионах России «Национальные брендовые маршруты», сообщается на сайте Ростуризма.

В рамках проекта будет создан Экспертный совет по внутреннему и въездному туризму, который займется практической поддержкой наиболее активных субъектов РФ, предлагающих конкурентоспособные маршруты для туристов.

Одно из основных направлений проекта станет поддержка регионов в продвижении туристических маршрутов на внутреннем и внешнем рынке. К работе Экспертного совета будут привлечены маркетологи и специалисты по продвижению.

Отмечается, что реализация проекта «Национальные брендовые маршруты» станет для Ростуризма одной из мер нефинансовой поддержки регионов России по продвижению внутреннего туризма.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России внутренний туристический поток вырос в среднем на 8−10%.

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