Совмин Белоруссии: экспорт товаров падает, а услуг – растёт

Минск, , 14:52 — REGNUM Белоруссия рассчитывается по долгам и привлекает инвестиции, однако есть проблемы с реализацией стратегических инвестиционных проектов. Об этом 22 мая на заседании Совмина Белоруссии заявил премьер-министр Сергей Румас.

Он констатировал выполнение в I квартале 6 из 7 важнейших параметров прогноза социально-экономического развития, отметив рост ЗВР постсоветской республики до $7,6 млрд и констатировав: «Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме».

Однако не выполнен показатель по экспорту товаров и услуг (98,1% при задании 100,5%), в связи с чем Александр Лукашенко установил персональную ответственность председателя Совмина «за рост экономики за счет внешних факторов и за выполнение показателей по экспорту», сообщил Румас. По информации пресс-службы правительства Белоруссии, в I квартале текущего года экспорт товаров снизился на $250 млн — это на 3,2% ниже показателя января-марта 2018 года. В частности, упали объёмы экспорта продуктов нефтепереработки, грузовых автомобилей, машин для уборки сельхозкультур и электрических трансформаторов.

«Существенно приросли по экспорту услуг в IT-сфере — 30%, добавили в сфере транспортных услуг 2,5%. Вместе с тем откровенно провалили по другим позициям. Как, например, по строительным, инженерным и архитектурным услугам — снижение составило 1,5 раза», — констатировал Румас.

По официальным данным, ВВП Белоруссии за четыре месяца 2019 года вырос на 1,4% и по I полугодию необходимо обеспечить рост на 1,8%. Совмин констатировал: «Пока «тормозит» сельское хозяйство (99,4% к аналогичному периоду прошлого года) и все, что связано с потреблением газа, электро‑ и теплоэнергии (98%)».

«Инвестиции в основной капитал имеют неплохую динамику — рост 7,1%. Вместе с тем при формировании прогноза на 2019 год мы закладывали рост 9,5%. Для выполнения этой задачи нам необходимо обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов», — сообщил Румас.

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При этом он заявил о намерении обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов, подчеркнув: «Спрос за эти важные объекты, которые находятся на контроле у главы государства, будет персональный».По информации правительства, в I квартале динамика поступления прямых иностранных инвестиций на чистой основе составила $973 млн (вдвое выше плана). При этом «активизировалась инвестиционная деятельность европейских стран» и удельный вес прямых инвестиций из Европы увеличился на 20% к аналогичному прошлогоднему уровню.

Напомним, 20 декабря Александр Лукашенко утвердил плановые показатели на 2019 год: указом №483 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год» установлены показатели роста валового внутреннего продукта на 4%, экспорта товаров и услуг — на 5,4%, реальных располагаемых денежных доходов населения — на 3,4%, инфляции — до 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года). Независимые эксперты считают, что официальный прогноз далёк от реальности и не будет выполнен — как и предыдущие официальные прогнозы, а расхождения в отчётности будут минимизированы приписками.