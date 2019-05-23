В Словакию начала поступать «чистая» российская нефть

Братислава, , 14:57 — REGNUM Российская нефть надлежащего качества стала поступать в Словакию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает оператор национальных нефтепроводов Transpetrol, передает 23 мая радиостанция Business FM.

Сначала соответствие сырья установленным стандартам подтвердили эксперты. Затем Transpetrol возобновила прием нефти. Словакия получает нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба».

Как сообщало ИА REGNUM, Словакия и ряд других стран приостановили прокачку российской нефти в конце апреля, когда в сырье обнаружились хлорорганические примеси. Загрязненная нефть, как выяснилось, попала в трубопровод «Дружба» в районе терминала в Самаре из-за попыток частных компаний скрыть хищение сырья.

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