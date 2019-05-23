Эксперт объяснил желание правительства преобразовать Пенсионный фонд РФ

Москва, , 15:03 — REGNUM Возможное преобразование Пенсионного фонда РФ (ПФР), а также Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в публично-правовые компании упростит контроль за их деятельностью со стороны правительства России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«В настоящее время контроль за операциями фондов достаточно затруднен. В числе прочего затруднен и тем, что организации работают по специфическому законодательству и аудиторы не берутся их проверять. Специалистов-аудиторов по проверке таких специфических компаний мало. Скорее всего, истинная идея перевода в более понятную правовую форму — это проблема контроля. Правительству легче будет привлекать аудиторов к проверке работы фондов», — считает эксперт.

При этом перевод в иную организационно-правовую форму никак не отразится на качестве обслуживания граждан, уверен собеседник. Лучше не станет, но и хуже тоже.

«С точки зрения граждан не поменяется ничего. Характер деятельности этих организаций таков, что в любой форме он жёстко регулируется. Наши пенсионные права, права на получение услуг медицинского страхования никак не зависят от правовой формы этих организаций. Это умеренно позитивное решение. Спустя какое-то время в этих организациях будет больше порядка», — отметил Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию обсуждалась в правительства РФ ещё в 2017 году.

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