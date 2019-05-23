На КАД Петербурга за сезон отремонтируют 140 км дорожного полотна

Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM На кольцевой автодороге Санкт-Петербурга (КАД, федеральная трасса А-118) в течение ремонтного сезона обновят 33 участка общей протяженностью более 140 км. Об этом сообщили 23 мая в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за состояние федеральных трасс.

Отметим, что от состояния КАД прямо зависит дорожная ситуация в Петербурге и прилегающих районах Ленобласти.

Уже ликвидирована колейность на участках КАД от Таллинского шоссе до дороги к порту «Бронка» и в обратном направлении, сейчас идут работы на участках от Московского шоссе до Таллинского шоссе и от Мурманского шоссе до Вантового моста (внутреннее кольцо), и от Вантового моста до Шафировского проспекта (внешнее кольцо).

«Благоприятные погодные условия позволили нам набрать хорошие темпы ремонта. Надеемся продолжить в таком же режиме. Если погода не внесет корректировок, планируем, что до конца лета все ремонты асфальтобетонного покрытия на КАД, запланированные на этот сезон, завершатся», — рассказал заместитель начальника отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Евгений Наумов.

Параллельно с ремонтом покрытия будут выполнены ремонтные и профилактические работы на искусственных сооружениях в составе КАД. В частности, заменят ограждения на съездах в районе Приморского шоссе, на путепроводах над КАД на Выборгском шоссе, обустроят надземные пешеходные переходы на 27 км КАД, Рабфаковской улице и Дачном проспекте. Также предстоит заменить деформационные швы на ряде искусственных сооружений КАД.

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