Госдума запрещает бестиражные лотереи

Москва, , 14:44 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на запрет бестиражных лотерей и устанавливающий новые правила отчисления средств в бюджет с доходов за проведение лотерей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Речь идет о полном запрете проведения бестиражных онлайн-лотерей с помощью электронных лотерейных билетов. Таким образом правительство планирует ликвидировать противозаконную организацию и проведение азартных игр под видом лотерей.

Кроме того, законопроект также прописывает обязанность зачислять доходы от организации лотерей в федеральный бюджет. По закону, сегодня организаторы лотереи должны ежеквартально проводить целевые отчисления от лотереи. Законопроект предлагает уточнить, что эти средства должны отчисляться в федеральный бюджет. Кроме того, правительство также устанавливает сумму средств, которую организаторы лотерей должны отчислять в бюджет — 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи и суммой сформированного призового фонда за отчётный квартал.

Законопроект также сокращает срок действия безотзывной банковской гарантии, которая обеспечивает обязательства оператора лотереи по оплате целевых отчислений. Сегодня она составляет не менее пяти лет, но правительство предлагает сократить срок до менее пяти лет. Такая гарантия сможет обеспечить перечисление целевых отчислений в бюджет, уверены в правительстве.