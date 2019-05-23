Инвестиции в основной капитал в Таджикистане выросли на 11%

Душанбе, , 14:47 — REGNUM Объем инвестиций в основной капитал в Таджикистане по итогам первых четырех месяцев 2019 года составил 3,2 млрд сомони ($324 млн), что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли республики.

В министерстве отметили, что объекты производственного назначения освоили 2,1 млрд сомони ($222,7 млн) или 65,8% от общего объема инвестиций. Объекты непроизводственного назначения освоили 1,1 млрд сомони ($117 млн) или 34,2% от общего объема инвестиций.

За отчетный период в строительстве объектов электроснабжения освоено 1,5 млрд сомони ($159 млн), что на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года инвестиции в основной капитал Таджикистана составили 1,5 млрд сомони ($160,4 млн по курсу на 25 марта), что на 16,1% больше, чем годом ранее.

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