Представители Atomu приняли участие в международной торговой конференции

Чунцин, Китай, , 14:41 — REGNUM Сотрудники южнокорейской косметической компании Atomu приняли участие в международной инвестиционно-торговой конференции «Silk Road», прошедшей в Чунцине с 17 по 18 мая. Об этом сообщает 23 мая Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что в конференции приняли участие представители около 40 компаний из 22 стран мира и около 440 компаний из восьми провинций Китая.

«Наши клиенты из Китая все больше интересуются косметическими средствами для чувствительной коже, склонной к прыщам и аллергии. В связи с урбанизацией Китая, интерес к здоровой коже увеличивается», — сообщили представители компании.

В 2018 году администрация города Янсан (провинция Кёнсан-Намдо) выбрала компанию Atomu в качестве предприятия, которому окажут поддержку для выхода на мировой рынок, за технологии и продукцию для ухода за кожей.