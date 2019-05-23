Коллектив «Тольяттиазот» обратился к главе Верховного суда

Тольятти, Самарская область, , 14:28 — REGNUM В открытом письме, направленном на имя председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева, говорится, что «ПАО «Тольяттиазот» злонамеренно вовлечено в судебный процесс в качестве потерпевшего, несмотря на абсурдность обвинений в хищении всей готовой продукции, денежные средства за которую в полном объеме получены на расчетный счет нашего предприятия».

Напомним, бывшие руководители «Тольяттиазота» Владимир Махлай, Сергей Махлай, Евгений Королев, владелец Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт обвинены в хищениях. Заочный процесс проходит в Комсомольском суде Тольятти.

«Уголовное дело против руководителей ПАО «Тольяттиазот» инициировано по заявлению миноритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот» — АО «ОХК Уралхим» и Седыкина Е.Я., и на наш взгляд может являться частью спланированной недружественной акции, которая длится более 10 лет, — отмечается в обращении. — Все это время мы работаем в условиях постоянного давления на предприятие и его сотрудников, дезинформации о нашей работе и о состоянии предприятия в «желтой» прессе, налетов на предприятие вооруженных сотрудников ОМОНа и т.д. На этапе следствия по уголовному делу мы столкнулись с регулярными допросами как руководителей, так и рядовых работников ПАО «Тольяттиазот», проводившимися зачастую в грубой форме, с угрозами и психологическим давлением».

По словам авторов обращения, арест имущества предприятия сдерживает и затрудняет его развитие, а в ходе судебного процесса «полностью игнорируется позиция ПАО «Тольяттиазот». В письме также ставится вопрос о беспристрастности процесса.

«Те факты, которые мы узнаем от непосредственных участников судебных заседаний и из публикаций в СМИ, заставляют нас беспокоиться за судьбу предприятия, за судьбы каждого из более 4000 сотрудников ПАО «Тольяттиазот», за судьбы наших семей», — — указано в обращении.

«Обратите внимание на несправедливость, творящуюся в Комсомольской районном суде Тольятти, и просим Вас предпринять предусмотренные законом меры. Мы просим Вас содействовать в том, чтобы судебные решения были справедливыми, объективными и законными», — — пишут авторы обращения.

21 мая гособвинение настаивало на решении заключить фигурантов дела о хищениях в «Тольяттиазоте» на девять лет.

«По мнению обвинения, похищенной является практически вся продукция ТОАЗ, выпущенная на протяжении четырех с лишним лет. Такое обвинение само по себе вызывает вопросы. Если все украли, как же все это время жило предприятие? Там работали люди, получали заработную плату, изготавливалась продукция, платились налоги», — отмечает адвокат юридического бюро «Падва и Эпштейн» Александр Гофштейн.