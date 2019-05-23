Глава Нацбанка Польши против введения евро

Варшава, , 14:22 — REGNUM Как заявил председатель Национального банка Польши профессор Адам Гляпиньский, пока он является руководителем банка, Польша на евро не перейдёт. Об этом сообщает «Радио Польша».

"Это нельзя обосновать ни политическими, ни экономическими соображениями. И вместо укрепления позиций Польши привело бы к их ослаблению. Сейчас многие страны в зоне евро восхищаются результатами работы нашей экономики. А также завидуют тому, что у нас, в отличие от них, есть большее поле для маневров в макроэкономической политике», — сказал Галяпиньский.

Председатель Нацбанка считает, что, обладая собственной валютой, Польша имеет возможность проведения самостоятельной кредитно-денежной политики, и лишение её такой возможности нанесло бы ущерб польской экономике. Галяпиньский не согласен с утверждением сторонников перехода на евро, утверждающих что такой переход укрепит безопасность Польши и улучшит её международные позиции, поскольку переход на евро связан со значительными издержками.

Глава Нацбанка считает, что переход на евро невыгоден не только бедным странам юга Европы, но и более сильным экономикам. К тому же, для перехода на евро потребуется внесение изменений в конституцию Польши.

В последнее время в Польше актуализировались дискуссии о переходе на евро.