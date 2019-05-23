Доходы федерального бюджета планируют увеличить на 200 млрд рублей

Москва, , 14:17 — REGNUM Доходы бюджета России в 2019 году планируется увеличить на 200 млрд рублей. Такие изменения действующего федерального бюджета обсуждают 23 мая на заседании правительства России.

Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, предлагается увеличить общий объём доходов на 200 млрд рублей.

«При этом нефтегазовые доходы будут ниже, чем ожидалось — почти 60 млрд рублей. А доходы не связанные с экспортом нефти и газа заметно вырастут — более чем на 260 млрд рублей», — сказал он.

По словам главы правительства, это позволит увеличить расходную часть бюджета на 256,5 млрд рублей.

«При этом федеральный бюджет всё равно остаётся профицитным, как мы договаривались», — отметил Медведев.

Он добавил, что поправки подготовлены с учётом исполнения бюджета за первые четыре месяца на основе оценок макроэкономических показателей на 2019 год.