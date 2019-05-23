США «подали Китаю на десерт» японское блюдо торговых раздоров

Москва, , 14:07 — REGNUM Если японские компании поддержат торговое давление США на Китай — это будет очень плохим знаком. В этом случае, мировая экономика, похоже, имеет все шансы снова плясать под дудку протекционизма Америки. Невиданный факт наложения юрисдикции США на другие страны и рынки может стать обыденной практикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

«Надо отметить, что японская компания Panasonic и китайская Huawei уже долгие годы успешно сотрудничают на международных рынках. И макроэкономический регион Юго-Восточной Азии для них является одним из самых перспективных.

От разрыва связей никто не выигрывает: снизится конкуренция, выбор избалованного потребителя будет по сути ограниченным и политизированным», — пояснил эксперт.

Интересно, как отреагируют в ближайшие время участники рынка Европейского Союза. На начало 2019 года корпорация Panasonic являлась в ЕС лидером в области производства защищенных мобильных устройств. Например, доля рынка защищённых ноутбуков Panasonic Toughbook составила 57%, а защищённых планшетов Panasonic Toughpad превысила 56%. Это очень впечатляющий результат.

«Реакция ЕС на торговое и политическое давление США на китайский бизнес может стать катализатором успеха или провала торговых интриг США в адрес других экономических держав мира», — считает Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И сделал заявление, что действия властей США в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei являются «типичной экономической травлей».

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