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В Санкт-Петербурге начали резку металла для третьего судна группы «Норебо»

Экономика

Закладка судна состоится в конце июля 2019 года

Санкт-Петербург, 23 мая 2019, 13:58 — REGNUM  Специалисты судостроительного завода «Северная верфь» приступили к резке металла для строительства третьего морозильного траулера-процессора проекта 170 701. Работы выполняются в интересах группы «Норебо», сообщает 23 мая пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Всего в этой серии на заводе в Санкт-Петербурге будет построено десять судов. Рыбопромысловые суда с неограниченным районом морского плавания обеспечат лов рыбы донными и пелагическими тралами, а также полную переработку и хранение продукции на судне. В частности, установленные на траулерах рыбофабрики смогут производить охлажденные филе, фарш, печень, рыбную муку.

Закладка судна состоится в конце июля 2019 года.

Кроме указанных траулеров, в портфеле гражданских заказов «Северной верфи» находятся ещё четыре ярусолова-процессора, включая три судна серии «Гандвик» для рыболовецкой компании «Вирма» и «Марлин» для компании «Глобус».

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Судостроение
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