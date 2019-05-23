Медведев заявил о повышении качества исполнения госпрограмм

Москва, , 13:53 — REGNUM В России повысилось качество исполнения госпрограмм, заявил 23 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Качество исполнения государственных программ повысилось. Более чем три четверти запланированных показателей были достигнуты — 78% почти. Высокоэффективной можно назвать работу по 15 программам, ещё 15 выше среднего уровня. По остальным результаты хуже — страдает либо кассовое исполнение, либо не все показатели достигнуты, есть пробелы в работе исполнителя. Этим нужно будет заниматься в этом году», — сказал он.

Глава правительства напомнил, что всего в 2018 году действовало 40 федеральных программ, объём их финансирования из федерального бюджета составил девять триллионов рублей.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал об оздоровлении региональных финансов.