Woolim E&M и JA Solar Holdings подписали соглашение о сотрудничестве

Сеул, , 13:57 — REGNUM Представители южнокорейской компании Woolim E&M подписали соглашение с китайской компанией-производителем солнечных батарей JA Solar Holdings. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось 22 мая в четырехзвездочном отеле Courtyard by Marriott Seoul Pangyo между вице-президентом Wollim Group Ю Чхоль Джуном, генеральным директором Woolim E&M Чон Сон Тхэ и вице-президентом JA Solar Holdings.

Известно, что в настоящее время компания Woolim E&M ведет строительство солнечной электростанции в уездах Синан и Ёнгван провинции Чолла-Намдо.

«Благодаря данному соглашению мы сможем не только использовать высокопроизводительные солнечные батареи от ведущей китайской компании, но и сможем сделать шаг на пути к инновациям и расширению рынка солнечной энергии и солнечных батарей», — сообщили представители компании Woolim E&M.