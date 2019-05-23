Четверг, 23 Мая 2019 года
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Woolim E&M и JA Solar Holdings подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика

Подписание документа состоялось 22 мая в четырехзвездочном отеле Courtyard by Marriott Seoul Pangyo

Сеул, 23 мая 2019, 13:57 — REGNUM  Представители южнокорейской компании Woolim E&M подписали соглашение с китайской компанией-производителем солнечных батарей JA Solar Holdings. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось 22 мая в четырехзвездочном отеле Courtyard by Marriott Seoul Pangyo между вице-президентом Wollim Group Ю Чхоль Джуном, генеральным директором Woolim E&M Чон Сон Тхэ и вице-президентом JA Solar Holdings.

Известно, что в настоящее время компания Woolim E&M ведет строительство солнечной электростанции в уездах Синан и Ёнгван провинции Чолла-Намдо.

«Благодаря данному соглашению мы сможем не только использовать высокопроизводительные солнечные батареи от ведущей китайской компании, но и сможем сделать шаг на пути к инновациям и расширению рынка солнечной энергии и солнечных батарей», — сообщили представители компании Woolim E&M.

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