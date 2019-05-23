Госдума отложила использование онлайн-касс для ИП на два года

Москва, , 13:50 — REGNUM Закон о нормах и правилах перехода на использование контрольно-кассовой техники (ККТ), известной также как онлайн-кассы, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Основное нововведение коснется в первую очередь индивидуальных предпринимателей (ИП), которые работают самостоятельно, без подчиненных, и продают товары собственного производства или оказывают услуги. Они должны были перейти на новые правила и начать обязательное использование ККТ уже с 1 июля 2019 года. Теперь же они могут не использовать онлайн-кассы до 1 июля 2021 года.

Кроме того, те ИП или юрлица, которые прибегают к привлечению услуг курьеров или же занимаются перевозками, смогут не печатать бумажные кассовые чеки, если могут предоставить покупателям получать этот чек по QR-коду.

Помимо этого, предприниматели, занятые в сфере транспорта, могут не отправлять все онлайн-чеки непосредственно во время поездок, а смогут отчитываться в конце рабочего дня. Для этого на билете предлагается печатать уникальную ссылки или код, по которой водитель по возвращению на базу сможет зафиксировать все выданные билеты и отчитаться по чекам.

Закон также устанавливает правила применения ККТ в области жилищно-коммунальных услуг. Так, вместо выдачи кассового чека, закон разрешает печатать ее реквизиты на платежном документе. Кроме того, депутаты Госдумы ко второму чтению также прописали, что использовать онлайн-кассы при безналичной оплате будет необязательно.

Не использовать ККТ при безналичной оплате могут и организации в сфере образования, культуры, здравоохранения, а также спорта. Они будут обязаны использовать онлайн-кассы только в случае операций с наличными деньгами. Помимо этого, продавать и покупать бахилы можно будет тоже без использования онлайн-касс.

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