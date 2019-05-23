В Ярославской области городская дума отказалась отдавать водопровод региону

Ярославль, , 13:49 — REGNUM 22 мая 2019 года на совместном заседании всех депутатских комиссий городской думы Переславля-Залесского было принято решение отложить вопрос о передаче в областную собственность городских сетей водоснабжения и водоотведения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором передачи муниципального имущества в область стала администрация Переславля-Залесского со ссылкой на областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Несмотря на произошедшее объединение города и района, депутатам предлагается передать в область только городские сети. Районные объекты водоснабжения и канализации, находящиеся в бедственном положении и генерирующие огромные долги, предложено оставить в муниципальной собственности.

На заседании присутствовали представители «Северного водоканала» и глава городского округа Валерий Астраханцев — они пытались донести до депутатов аргументы в пользу передачи городских сетей водоснабжения и водоотведения в областную собственность. Валерий Астраханцев говорил о том, что в таком случае появится возможность входить в программы по модернизации сетей.

Однако большинство депутатов переславской думы высказались резко против такой инициативы администрации. Также народные избранники обратили внимание на то, что администрация Переславля предлагает депутатам передать сети, не оформленные должным образом. Кроме того, депутаты посетовали на то, что на заседание не прибыли представители Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, куда и пойдут городские сети в случае передачи их в региональную собственность. Итоги обсуждения и общие опасения высказал присутствовавший на заседании депутат областной думы от Переславля Сергей Хабибулин.

«Я считаю передачу водоканала преждевременной и недальновидной. Получается что водоканал бывшего Переславского района им не нужен, а прибыльный городской водоканал они готовы забрать. Нет уж, пусть сначала заберут районные сети, а уж потом ставят вопрос о передаче городского водоканала. И вообще, все что ранее передавалось в область имеет негативные последствия. Это потеря больницы, котельные с сетями, переданные районом в ЯГК, а потом возвращенные разбитыми обратно. В свое время мы не отдали ни электросети, ни газовые сети, не акционировали и не продали водоканал. Нас тогда тоже пугали, что будет хуже, но все нормально, свет и газ есть, вода поступает в дома исправно. И возникает вопрос: зачем отдавать то, что нужно самим?» — сказал Сергей Хабибулин.

На 24 мая в Переславле запланирован круглый стол с участием депутатов городской думы Переславля-Залесского и представителей областного департамента имущественных и земельных отношений. Об этом сообщил Сергей Хабибулин. По его мнению, чиновники приедут уговаривать переславских депутатов изменить свое мнение по вопросу передачи сетей водоснабжения и водоотведения в региональную собственность.

Подобная ситуация складывалась и в Ярославле, где региональные власти забрали прибыльные сети водоснабжения и водоотведения, но оставили в ведении муниципалитета убыточную ливневую канализацию.

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