В Восточной Африке необходим лучший контроль за поддельными товарами — СМИ

Додома, , 13:53 — REGNUM Странам Восточной Африки необходимо совместно контролировать приток поддельных товаров, передает газета Nipashe со ссылкой на заявление председателя комиссии по борьбе с поддельными товарами Кении (АСА).

По информации издания, около 40% всех товаров, поступающих на рынки Восточной Африки, оказываются подделками.

Председатель АСА Флора Мтахи сообщила о необходимости организации борьбы с фальшивыми товарами на встрече с Конкурентной комиссией (FCC) во время своего визита в Танзанию по обмену опытом.

Мтахи подчеркнула, что ни одна страна не сможет контролировать приток фальшивых товаров на рынок в одиночестве. А подделки, по словам председателя АСА, наносят ущерб экономике и доставляют проблемы добросовестным производителям товаров.

«Мы прибыли в Танзанию, чтобы обменяться опытом с FCC и наметить стратегию для совместной работы. Мы, как страны, намеревающиеся контролировать ввоз поддельных некачественных товаров, можем объединить силы для принятия совместных законов и проведения мероприятий», — заявила Мтахи.

Председатель FCC Хамфрей Моши добавил, что производителям подделок в той или иной степени помогают сами потребители, которые предпочитают покупать дешевый некачественный товар.