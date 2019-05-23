Назван доход, с которым в США можно считаться богатым

Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Доход, с которым житель США может отнести себя к классу выше среднего и к богатым людям, сильно варьируется от штата, сообщает 22 мая GOBankingRates.

Дешевле всего быть богачом в Алабаме, для этого достаточно зарабатывать $170 тыс. в год; в среднем тамошние богачи имеют $285 тыс. в год. Дороже всего это удовольствие обойдется в городе Вашингтоне: минимум $250 тыс., чтобы войти в 5% самых обеспеченных жителей, а в среднем $582 тыс. В Вашингтоне также самые высокие по стране зарплаты — в среднем $116 тыс.

Во многих штатах для попадания в 5% богачей нужно зарабатывать в среднем от $300 — в их числе Вайоминг, Висконсин, Вермонт, Юта, Техас, Теннесси, Южная Дакота, Род-Айленд, Пенсильвания, Огайо, Северная Дакота, Северная Каролина, Нью-Хемпшир, Невада, Канзас, Гавайи, Монтана, Орегон. Доход от $400 для попадания в 5% требуют Коннектикут, Калифорния, Вирджиния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд, Массачусетс и Вашингтон.

GOBankingRates использовал данные Бюро переписи населения США 2017 года и отчета о неравенстве доходов Института экономической политики для определения среднего дохода для каждого штата.

Напомним, согласно опросу CNN, большинство жителей США одобряют экономическую политику президента США Дональда Трампа.