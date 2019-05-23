Четверг, 23 Мая 2019 года
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Медведев заявил об оздоровлении региональных финансов

Экономика

Бюджеты регионов исполнены с профицитом

Москва, 23 мая 2019, 13:42 — REGNUM  Правительство РФ достигло результатов в оздоровлении финансов субъектов страны, сообщил 23 мая премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы серьёзно продвинулись в оздоровлении региональных финансов. На межбюджетные трансферты пришлось более 12% всех расходов федерального бюджета», — сказал он.

Благодаря данной политике, бюджеты регионов России были исполнены с профицитом более чем 510 млрд рублей, отметил Медведев.

Глава правительства добавил, что доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов также выросли в 2018 году, что позволило обеспечить население России необходимым уровнем социальной защиты.

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