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Лучше легальные институты, чем теневой бизнес: нужно ли запрещать МФО

Экономика

Глава Центробанка выступила против запрета микрофинансирования

Санкт-Петербург, 23 мая 2019, 13:33 — REGNUM  Запрещать деятельность микрофинансовых организаций не следует, но нужно ужесточать требования к ним, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 23 мая, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя заявления председателя Центробанка РФ.

Как сообщалось ранее, Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме сказала, что выступает против запрета микрофинансирования. Полный запрет привел бы к распространению теневого кредитования, полагает глава ЦБ.

Граждане «берут займы не от хорошей жизни», следует ужесточать регулирование этой сферы, выдавливать с рынка недобросовестных игроков, сказала она.

«Могу согласиться с Эльвирой Набиуллиной. Подобные организации существуют во многих странах мира. Лучше легальные институты, чем теневой бизнес.

В нынешней ситуации нужно ужесточать требования к таким организациям. В частности, обязать их следить за объемом задолженности своих клиентов. Кроме того, следует продолжить процесс выявления «теневых» компаний», — отметил Владимир Джикович.

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Микрофинансовые организации
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