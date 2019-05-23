Лучше легальные институты, чем теневой бизнес: нужно ли запрещать МФО

Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Запрещать деятельность микрофинансовых организаций не следует, но нужно ужесточать требования к ним, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 23 мая, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя заявления председателя Центробанка РФ.

Как сообщалось ранее, Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме сказала, что выступает против запрета микрофинансирования. Полный запрет привел бы к распространению теневого кредитования, полагает глава ЦБ.

Граждане «берут займы не от хорошей жизни», следует ужесточать регулирование этой сферы, выдавливать с рынка недобросовестных игроков, сказала она.

«Могу согласиться с Эльвирой Набиуллиной. Подобные организации существуют во многих странах мира. Лучше легальные институты, чем теневой бизнес.

В нынешней ситуации нужно ужесточать требования к таким организациям. В частности, обязать их следить за объемом задолженности своих клиентов. Кроме того, следует продолжить процесс выявления «теневых» компаний», — отметил Владимир Джикович.