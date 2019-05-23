Медведев назвал цены на сырьё главной причиной роста доходов

Москва, , 13:33 — REGNUM Главной причиной роста доходов бюджета России в 2018 году стала благоприятная конъюнктура цен на сырьевые товары, заявил 23 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Основной причиной роста доходов, конечно, стала благоприятная конъюнктура цен, прежде всего, на сырьевые товары — нефть, газ. Но и доходы, которые не связаны с продажей углеводородов, что особенно отрадно, также выросли на 306 млрд рублей. В результате их доля в общей сумме по-прежнему превышает 50-процентный рубеж и составила 54%, несмотря на общий рост доходов», — сказал он.

Медведев напомнил, что доходы бюджета за 2018 год приблизились к 19,5 трлн рублей.

«На полтриллиона больше, чем это было предусмотрено в прогнозе», — отметил глава правительства.

При этом расходы составили 16,7 трлн, а госдолг остался на низком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в бюджете России снизился показатель ненефтегазового дефицита.

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