Госдума освободила авиаперелеты между городами РФ от уплаты НДС

Москва, , 13:33 — REGNUM Закон о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги и организацию внутренних авиаперевозок между регионами РФ Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Нововведение коснется услуг, касающихся организации авиаперелетов между городами РФ напрямую, минуя транспортный узел Москвы. Сегодня подобные услуги облагаются НДС по ставки 10%, но на полеты в Крым, Севастополь и Калининград до 2025 года действует льготная нулевая ставка НДС.

Теперь услуги по осуществлению авиаперевозок пассажиров и багажа между городами в облет Москвы также будет облагаться по льготной нулевой ставке НДС. Причем такие правила установлены бессрочно.

Однако авиарейсы в Москву и услуги по их организации и дальше будут облагаться по ставке НДС в 10%. За счет таких правил закон простимулирует развитие прямого межрегионального авиасообщения, уверены в правительстве.

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