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Медведев заявил о снижении зависимости России от нефти и газа

Экономика

Стабильность бюджета растёт

Москва, 23 мая 2019, 13:22 — REGNUM  В 2018 году в бюджете России снизился показатель ненефтегазового дефицита, заявил 23 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Медведев обратил внимание, что подобный результат достигнут впервые.

«Так называемый ненефтегазовый дефицит опустился до рекордно низких шести с небольшим процентов от объёма ВВП. Напомню, на протяжении ряда лет он всё время колебался в районе 10%, в позапрошлом году снизился на 2% до 8%. Это говорит о том, что наши усилия по снижению зависимости от нефти и газа дают результаты», — сказал он.

По словам главы правительства, стабильность бюджета растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев назвал бюджет страны стабильным и сбалансированным.

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