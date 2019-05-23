Названа сумма средств, потраченная иностранцами в Южной Корее в I квартале

Сеул, , 13:22 — REGNUM Несмотря на большой туристический поток в первом квартале года, объем средств, потраченных иностранцами в Южной Корее, значительно сократился. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, сумма средств, потраченная иностранцами в первом квартале года, сократилась на 3,3% и составила $4,68 млрд.

Известно, что в первом квартале 2018 года иностранцы «оставили» в стране $5,07 млрд, во втором квартале года — $4,67 млрд, в третьем — $4,65 млрд, в четвертом — $4,83 млрд.

Количество жителей страны, выезжающих за рубеж, также увеличилось до 7,86 млн человек, что на 10,2% больше по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма средств, потраченная жителями страны в других странах сократилась на 7,8%. В частности, сумма средств, потраченная жителями Южной Кореи посредством кредитных карт, сократилась на 3,7% и составила $3,39 млрд, посредством чековых карт — на 1,9%, до $1,24 млрд, посредством дебетовых карт — на 7,9%, до $48 млн.

Напомним, что количество туристов, посетивших Южную Корею за последние три месяца, составило 4 474 074 человек, что на 16,8% (644 104 человек) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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