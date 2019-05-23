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Медведев назвал бюджет РФ «стабильным и сбалансированным»

Экономика

Вопреки санкциям

Медведев назвал бюджет РФ «стабильным и сбалансированным»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 23 мая 2019, 13:13 — REGNUM  Россия прошла 2018 год со стабильным и сбалансированным бюджетом, заявил 23 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы прошли финансовый год со стабильным и сбалансированным бюджетом вопреки всякого рода ограничениям, санкциям. Выполнили социальные обязательства, добились некоторого ускорения экономического роста. Впервые за несколько лет получили бюджетный профицит, он составил 2,6% ВВП», — сказал он.

По словам главы правительства, не менее важно, что по итогам 2019 года также ожидается положительное соотношение доходов и расходов.

На заседании обсуждается исполнение государственного бюджета России в 2018 году.

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Федеральный бюджет 2019-2021 гг
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