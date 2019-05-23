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Рубль «не торопится падать» вслед за нефтью

Экономика

Курс сохраняется в коридоре 63,60-65,70

Москва, 23 мая 2019, 12:58 — REGNUM  На сегодняшний день фундаментальные факторы, влияющие на рубль достаточно противоречивы. Цены на нефть, которые 25 апреля поднялись до максимальных значений этого года и достигли отметки $75,60 долларов за баррель, стали заметно снижаться, и 23 мая нефть торгуется в диапазоне $70−71, заявил корреспонденту ИА REGNUM практикующий трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов.

«Однако российские ОФЗ продолжают пользоваться спросом как среди отечественных, так и среди иностранных инвесторов, это наглядно видно на графике индекса государственных облигаций РФ (RGBI)», — пояснил эксперт.

Если посмотреть на график валютной пары USD/RUB, то видно, что с конца марта рубль находится в коридоре 63,60−65,70 руб. за доллар. И в ближайшее время не стоит ждать выхода из этого диапазона, если не будет сильных фундаментальных факторов.

«Сегодня, 22 мая, вероятнее всего рубль будет торговаться в диапазоне от 64,10−64,50 руб. за один американский доллар», — полагает Бугулов.

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