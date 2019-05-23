Нижегородские медучреждения на платных услугах заработали 5,2 млрд рублей

Нижний Новгород, , 12:57 — REGNUM В сфере здравоохранения Нижегородской области за четыре месяца 2019 года объём платных услуг населению относительно такого же периода 2018 года увеличился на 8,4%, а в сфере образования, наоборот, наблюдался спад на 7,1%. Нижегородстат подвёл итоги по объёму платных услуг населению, оказанны[ за январь-апрель 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В целом объём платных услуг за январь-апрель 2019 года, по предварительным данным, составил 62,3 млрд рублей, или 19 366 рублей в расчёте на одного жителя. Рост показателя относительно такого же периода прошлого года был на 0,9%. При этом 55,4% услуг — это жилищно-коммунальные и услуги связи. Жилищные услуги принесли поставщикам 6544,1 млн рублей — 90,2% к уровню января-апреля 2018 года, коммунальные — 19 478,7 млн рублей, что на 4,4% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

В сфере здравоохранения на платных услугах организации заработали 5232,5 млн рублей, что на 8,4% больше, чем за четыре месяца 2018 года. В сфере образования, наоборот, был спад на 7,1% — до 3603,4 млн рублей.

«В январе-апреле 2019 года объём бытовых услуг в расчёте на одного жителя составил 1983 рубля. В структуре объёма бытовых услуг лидировали два вида услуг: по техобслуживанию и ремонту транспортных средств и услуги парикмахерских, занимая суммарно 67,6% в общем объёме», — уточняется в отчёте Нижегородстата.