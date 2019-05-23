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В Казахстане МЦПС «Хоргос» перешел в коммунальную собственность

Экономика

Центр исключен из перечня крупных организаций, подлежащих приватизации

Нур-Султан, 23 мая 2019, 13:01 — REGNUM  Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» передан из государственной в коммунальную собственность Алма-Атинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЦПС.

Правительство республики также исключило центр из перечня крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке. Соответствующее постановление правительства было подписано 19 марта 2019 года.

Отметим, согласно данным государственного реестра Казахстана, с марта 2019 года МЦПС «Хоргос» находился на стадии предпродажной подготовки. Власти республики планировали выставить центр на торги в августе 2019 года.

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Экономика Казахстана
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