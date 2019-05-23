Уход Google из Китая превратит смартфон в простую «звонилку»

Москва, , 12:51 — REGNUM Американская корпорация Google приостанавливает сотрудничество с китайской компанией Huawei. И все это — на фоне недавнего указа властей США внести Huawei в черный список. При этом китайская компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android, а также к таким популярным сервисам, как магазин приложений Google Play и электронная почта Gmail, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Алексей Игнатенко.

«По сути возможности смартфона будут очень сильно ограничены. Однако не все так просто. Google не только может потерять компанию, которая входит в тройку крупнейших производителей смартфонов, но и получит колоссальный удар по репутации. Как можно доверять партнеру, который под давлением властей может отказаться от контрактов?

Но президент США Трамп включил «заднюю передачу», и ограничения будут введены не сейчас, а к концу лета. И многие сходятся во мнение, что это признак окончания торговой войны, но это не так», — полагает эксперт.

Если разбираться в ситуации подробней, то с одной стороны, не сложно понять, что за Google стоят американское правительство, а за Huawei — Китайское. Но с другой стороны, это коммерческие предприятия, а цель любого коммерческого предприятия являются деньги. А значит — суть конфликта между Google и Huawei — просто деньги. Другими словами, они будут пытаться выбить каждая для себя более выгодные условия или какие-то уступки. И первый ход сделали американцы.

«Впрочем, у Китая есть, чем ответить. Без Huawei США будет труднее развивать технологии 5G, лидером в которых сейчас как раз являются китайцы. Вся это история будет продолжаться, будут угрозы по отношению к друг другу, но это делается для получения более выгодных условий и все. Дальше дело не пойдет», — считает Игнатенко.

Если разбираться в борьбе этих двух гигантов и подумать, кто может победить, то на первый взгляд Google гораздо сильней, ведь это Android, это огромное количество патентов и технологий. А Huawei и в целом Китаю нечего предложить потребителю, но у Китая есть козырь, так как всё производство в Китае, а поэтому чуть что, все технологии работают там по лицензии, но они там работают, значит Китай знает, как они работают, как их воспроизвести и при случае копировать. И тут у Китая есть огромные возможности для нанесения колоссального урона США.

«Достаточно пересмотреть на территории Китая такую штуку как патентное право. И если они это сделают так, чтобы можно было воспроизвести технологии США, то американцам мало не покажется, ведь Китай выпустит копию, которая будет намного дешевле. Американцы это понимают, поэтому покричат, покричат и разойдутся», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Microsoft удалила из списка своего онлайн-магазина ноутбуки MateBook X Pro от компании Huawei и все другие устройсва китайского производителя.

Читайте также: Microsoft удалила из своего магазина технику Huawei