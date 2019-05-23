Инвесторы из Китая стали акционерами автопроизводителя из Казахстана

Нур-Султан, , 12:40 — REGNUM Казахстанская группа компаний АО «Аллюр» и китайские компании China National Machinery IMP.&EXP.CORP (СМС) и JAC Motors подписали акционерное соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанской компании.

Отмечается, что документ, подписанный 21 мая в Кустанае, позволяет компаниям из КНР стать полноправными акционерами АО «Аллюр». Стороны также обсудили вопросы развития автопроизводителя ТОО «СарыаркаАвтоПром».

В компании добавили, что общая сумма прямых и привлеченных инвестиций в совместное предприятие составит около $1,1 млрд. Средства будут направлены на развитие производства автокомпонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года объем производства в машиностроении Казахстана составил 359,4 млрд тенге ($949 млн), что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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