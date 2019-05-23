Вьетнам расширит инфраструктуру для импорта российского СПГ

Москва, , 12:35 — REGNUM Компания «Новатэк» и Народный комитет вьетнамской провинции Ниньтхуан подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит сторонам развивать проект электрогенерации с использованием сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнаме. Об этом сообщила пресс-служба российского предприятия.

Проект реализуется совместно компаниями «Новатэк», Siemens Aktiengesellschaft, Total Gas & Power Business Services S.A.S и Vietnam A&A Technology Investment Co. Ltd. Он предусматривает поставку СПГ во Вьетнам с использованием существующей инфраструктуры. Кроме того, стороны планируют создать новую инфраструктуру: построить регазификационный терминал СПГ и новые газовые электростанции на территории Вьетнама.

«Темпы роста экономики Вьетнама определяют дополнительный спрос на электроэнергию, который может быть обеспечен наиболее эффективным способом за счет развития газовой генерации», — пояснил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, отметив, что поддержка проекта со стороны провинции Ниньтхуан будет способствовать его успешной реализации.

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